Il Comune di Fucecchio ha ricevuto circa 500.000 euro dal Ministero dell’Istruzione attraverso il Pnrr. La cifra sarà destinata all’acquisto di arredi per migliorare gli ambienti scolastici. Questa somma si aggiunge ad altri fondi già stanziati per interventi nel settore dell’istruzione. La decisione rientra nelle iniziative di investimento previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Quasi mezzo milione di euro. Tanto ha ottenuto il Comune di Fucecchio dal Ministero dell’Istruzione, nell’ambito delle risorse stanziate dal Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza). L’amministrazione è rientrata nella graduatoria dei beneficiari del bando dedicato all’acquisto di arredi scolastici innovativi, ottenendo una somma complessiva pari a 458mila euro. Si tratta di un investimento importante, destinato a incidere concretamente sulla qualità degli ambienti educativi rivolti alla prima infanzia. Le risorse – spiega una nota dell’amministrazione comunale guidata dalla sindaca Emma Donnini – potranno esser impiegate nei nidi e... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La qualità degli ambienti educativi. Sono in arrivo altri fondi dal Pnrr: "Quasi mezzo milione per gli arredi"

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Buongiorno, lavoro ai servizi demografici e mi trovo male. Da poco sono stato spostato dallo sportello ad attività di back Office, però mi trovo male ugualmente. Non ho coraggio di chiedere cambio d’ufficio, visto che da poco mi occupo di questa mansione di b - facebook.com facebook

Sono stati consegnati questa mattina i lavori di restauro e assemblaggio dei relitti Marausa II e Gela II. L’intervento porterà alla restituzione dei due reperti alla fruizione pubblica. Leggi regione.sicilia.it/la-regione-inf… #Sicilia #RegioneSiciliana x.com