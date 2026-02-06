Case green la qualità degli ambienti interni incide sulla salute

Quando si parla di case green, la prima cosa che viene in mente è l’efficienza energetica e il risparmio sui consumi. Ma non è solo questo. Una casa ecologica, infatti, influisce anche sulla salute di chi ci vive. Ambienti ben isolati, materiali naturali e sistemi di ventilazione migliorano la qualità dell’aria e riducono i rischi di allergie o malanni. Sempre più persone scelgono di investire in case più sostenibili anche per vivere meglio, non solo per risparmiare sulla bolletta.

Quando si parla di case green, il pensiero va subito all'efficientamento energetico e alla riduzione dei consumi. C'è però un altro aspetto centrale nella transizione del settore edilizio: la qualità degli ambienti interni, che genera benefici sanitari, sociali ed economici. La qualità degli ambienti interni per case davvero green. "La qualità degli ambienti interni contribuisce in modo diretto alla salute pubblica e alla competitività del Paese", spiega Lorenzo Di Francesco, public affairs manager di Velux Italia, in occasione della tavola rotonda 'La buona edilizia', promossa da Velux Italia con il contributo della Società italiana di medicina ambientale (Sima).

