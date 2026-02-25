Eric Dane | la famiglia inizia una raccolta fondi per le figlie in pochi giorni arrivano quasi a mezzo milione e il web è commosso

Eric Dane ha avviato una raccolta fondi per aiutare le sue figlie dopo una grave perdita familiare. In pochi giorni, sono stati raccolti quasi mezzo milione di euro grazie alla generosità di molte persone online. La campagna ha toccato il cuore di molti utenti, che hanno condiviso messaggi di sostegno e solidarietà. La somma ottenuta dimostra come il supporto della comunità possa fare la differenza in momenti difficili.

Quando una stella di Hollywood si spegne, lascia dietro di sé molto più di un'eredità cinematografica. Nel caso di Eric Dane, l'indimenticabile dottor Mark Sloan di Grey's Anatomy e uno dei volti di Euphoria, resta una famiglia che deve affrontare un futuro senza di lui. E proprio per sostenere questo futuro, in particolare quello delle sue due figlie Billie Beatrice e Georgia Geraldine, è stata lanciata una raccolta fondi che sta raccogliendo un'ondata di solidarietà senza precedenti. La piattaforma GoFundMe ospita la campagna con un obiettivo ambizioso: 500mila dollari. Una cifra che nel momento in cui scriviamo è quasi stata raggiunta, attestandosi sui 425mila dollari.