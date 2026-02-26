Dalle passeggiate negli uliveti alle degustazioni | il turismo dell’olio segna in Italia +37%

Tra degustazioni ed abbinamenti con i cibi e le cene e le passeggiate tra gli ulivi secolari cresce e si consolida in Italia il turismo dell’olio. E’ quanto emerge dal secondo Rapporto sul Turismo dell’olio promosso dall’Associazione Citta dell’Olio, Coldiretti e Unaprol e curato da Roberta Garibaldi. Tra il 2021 e il 2024 la partecipazione alle esperienze legate all’olio extravergine di oliva è aumentata del 37,1% e 7 italiani su 10 considerano gli uliveti e l’olio extravergine d’oliva un simbolo del patrimonio culturale e paesaggistico nazionale. «L’interesse – ha commentato la curatrice del rapporto Roberta Garibaldi - cresce sia sul mercato interno — dove il 70% degli italiani vorrebbe fare degustazioni con abbinamenti gastronomici — sia nei principali mercati esteri, in particolare Germania, Francia, Austria, Svizzera e Stati Uniti. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

