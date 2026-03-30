Ancona si prepara a diventare la Capitale italiana della Cultura nel 2028, e nel frattempo rafforza la propria identità come centro di sperimentazione culturale attraverso la manifestazione Popsophia. L’edizione 2026 si concentra sul tema della malinconia, coinvolgendo artisti come Vasco Rossi e Ornella Vanoni, con l’obiettivo di esplorare come questa emozione possa offrire spunti di riflessione sul presente.

La nota rassegna filosofica si svolgerà in tre distinti luoghi. Una novità assoluta utile ad accompagnare cittadini e visitatori verso Ancona Capitale della Cultura 2028 Dal mito della “bile nera” degli antichi fino ai “sad content” dei social: la malinconia diventa la lente filosofica per leggere il presente. Così è la “Melancholia” il tema scelto per l’edizione 2026 di Popsophia, il festival diretto da Lucrezia Ercoli che torna ad Ancona con il suo format originale capace di unire filosofia, musica, spettacolo e cultura pop. Il tema della Melancholia attraversa tutta la storia del pensiero occidentale. Già Aristotele collegava la “bile nera” alla personalità dei grandi uomini, mentre il Rinascimento e il Romanticismo hanno trasformato la malinconia in cifra del genio creativo. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

© Anconatoday.it - Da Vasco Rossi a Ornella Vanoni, Popsophia 2026 punta sulla malinconia per leggere meglio il presente

Articoli correlati

Il ritorno di Popsophia. Alle Muse e in Pinacoteca. Il tema è "Melancholia". Da Vasco Rossi a MinaConfermato il sodalizio tra Comune di Ancona e Popsophia che torna alle Muse per un festival sotto forma di laboratorio culturale di tre giorni a...

Leggi anche: ‘Ornella senza fine’, sul Nove una serata speciale dedicata a Ornella Vanoni: ospiti e anticipazioni

Vasco Rossi Ricorda Ornella Vanoni La Signore della Musica Che ha dedicato Il Silenzio

Altri aggiornamenti su Vasco Rossi

Temi più discussi: Ecco il bar preferito di Vasco Rossi: Sono tornato a Bologna; Addio a Gino Paoli: da Vasco Rossi a Patty Pravo, l’omaggio degli artisti sui social; Vasco Rossi torna a Bologna e spunta nel suo bar: è già al lavoro per nuove canzoni?; Gino Paoli: da Vasco Rossi a Biagio Antonacci, il ricordo commosso dei colleghi.

Addio a Gino Paoli: da Vasco Rossi a Gianni Morandi, il saluto commosso dei big. E poi ci troveremo come le starMondo della musica in lutto: i ricordi di Laura Pausini e Samuele Bersani, la dedica di Simona Ventura ricordando Ornella Vanoni. Iva Zanicchi: La colonna sonora della mia vita. Zucchero: Un buco n ... msn.com

Vasco Rossi a fumetti con Sergio Bonelli EditoreDopo il successo della collaborazione su Dylan Dog, Sergio Bonelli Editore torna a lavorare accanto a uno degli artisti italiani più amati di sempre: Vasco Rossi! Arriverà in libreria e fumetteria, a ... temponews.it

Vasco Rossi - facebook.com facebook

#AlmanaccoRock @vascorossi #MusicaItaliana by @boomerhill1968 il 29 marzo del 2011 Vasco Rossi pubblica per la Emi con la co-produzione di Guido Elmiil lp Vivere o Niente. Commercialmente il disco va benissimo vendendo oltre cinquecentomila copi x.com