Piantedosi ai 174 anni della Polizia di Stato | La minaccia anarchica eversiva è reale

Da lapresse.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione del 174° anniversario della Polizia di Stato, si è tenuta a Roma una cerimonia ufficiale con la partecipazione del ministro dell’Interno. Durante l’evento, Piantedosi ha affrontato il tema della sicurezza nel paese, sottolineando come la minaccia di attività anarchiche e eversive sia considerata concreta dalle autorità. La celebrazione ha coinvolto rappresentanti delle forze dell’ordine e autorità civili, con un focus sulle sfide attuali per l’ordine pubblico.

In occasione dei 174 anni dalla fondazione della Polizia di Stato, che oggi festeggia l’anniversario con una cerimonia nazionale a Roma, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha fatto il punto sulla sicurezza in Italia. Tra i temi toccati, il capo del Viminale si è soffermato sul mondo anarchico. “Il recente episodio in cui due militanti della galassia anarchica hanno perso la vita mentre costruivano un ordigno non è una notizia da archiviare in fretta: è la conferma che la minaccia eversiva è reale, presente, attiva. È fondamentale il ruolo nella prevenzione e nella tutela degli obiettivi sensibili”, ha aggiunto. Il punto su sbarchi e rimpatri. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Piantedosi ai 174 anni della Polizia di Stato: “La minaccia anarchica eversiva è reale”

L'allarme di Piantedosi: "La minaccia anarchica eversiva è reale""Il recente episodio in cui due militanti della galassia anarchica hanno perso la vita mentre costruivano un ordigno non è una notizia da archiviare...

Piantedosi alla festa della polizia: «La minaccia eversiva è reale, presente, attiva»«Il recente episodio in cui due militanti della galassia anarchica hanno perso la vita mentre costruivano un ordigno non è una notizia da archiviare...

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