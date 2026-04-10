Oggi si celebra il 174° anniversario della fondazione della Polizia di Stato con una cerimonia ufficiale a Roma, in Piazza del Popolo. La manifestazione, aperta al pubblico, coinvolge rappresentanti delle istituzioni e delle forze dell’ordine. Durante l’evento si terranno discorsi ufficiali e dimostrazioni delle attività della polizia. La giornata si svolge nel rispetto delle procedure istituzionali previste per questa ricorrenza.

con una solenne cerimonia nazionale che si terrà, a Roma, in Piazza del Popolo. Il tema del 174° Anniversario è “La polizia che guarda al futuro”. La giornata avrà inizio alle ore 9.00 presso la Scuola Superiore di Polizia con la tradizionale deposizione da parte del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi di una corona d’alloro al Sacrario dei Caduti, alla presenza del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Prefetto Vittorio Pisani. Alle ore 11.00 si terrà la cerimonia istituzionale in Piazza del Popolo, durante la quale sarà conferita dal... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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Polizia di Stato: oggi le celebrazioni per il 174° anniversario dalla sua fondazioneOggi, venerdì 10 aprile, la Polizia di Stato celebra il 174° anniversario dalla sua fondazione con una solenne cerimonia nazionale che si terrà, a...

Cerimonia per il 20° anniversario del CNAIPIC della Polizia postale

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Polizia di Stato, oggi si celebra la festa del 174° anniversario della fondazioneStampaOggi la Polizia di Stato celebra il 174° anniversario dalla sua fondazione con una solenne cerimonia nazionale che si terrà, a Roma, in Piazza del Popolo. Il tema del 174° Anniversario è La pol ... salernonotizie.it

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Oggi la Polizia di Stato celebra il 174° anniversario dalla sua fondazione con una solenne cerimonia nazionale che si terrà, a Roma, in Piazza del Popolo. Il tema del 174° Anniversario è “La polizia che guarda al futuro”. La giornata avrà inizio alle ore 9.00 pre - facebook.com facebook