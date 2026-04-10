La Polizia di Stato celebra 174 anni di storia il questore Nicolì | La sicurezza si costruisce insieme

Venerdì 10 aprile, in occasione del 174º anniversario della fondazione della Polizia di Stato, si è svolta una cerimonia a Bergamo. La giornata è stata caratterizzata da diverse attività, con il questore che ha sottolineato l'importanza della collaborazione tra forze dell’ordine e cittadini per garantire la sicurezza. La celebrazione ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e membri delle forze di polizia.

Bergamo. “Esserci sempre”: questo il filo conduttore della giornata di venerdì 10 aprile in cui si è tenuta la celebrazione del 174º anniversario dalla fondazione della Polizia di Stato. Durante la cerimonia istituzionale a ChorusLife sono stati consegnati i riconoscimenti alle poliziotte e ai poliziotti distintisi in attività di servizio. Anche quest’anno, l’anniversario rappresenta un’importante occasione per avvicinare i cittadini al mondo della Polizia di Stato, con stand, dimostrazioni e incontri. È stato allestito un vero e proprio villaggio della legalità con numerosi mezzi, anche storici, e gazebo, aperti al pubblico di tutte le età, con un’attenzione particolare ai giovani e alla prevenzione. 🔗 Leggi su Bergamonews.it La polizia celebra il 174° anniversario: a Spezia la sicurezza si costruisce coi giovaniLa Spezia, 10 aprile 2026 – In un clima di profonda solennità e partecipazione, la polizia di Stato ha celebrato oggi il suo 174° anniversario di... La Polizia di Stato e i suoi 174 anni di storia il Questore Leuci punta sulla prevenzioneTempo di lettura: 3 minuti“Un leggero calo di indice di delituossità, ma è fondamentale la prevenzione”. Temi più discussi: Un anniversario tra la gente: la Polizia celebra 174 anni di storia; La Polizia di Stato ricevuta al Quirinale per il 174° Anniversario; Nuovi veicoli e nuove divise per i poliziotti delle Uopi; Antiterrorismo: addestrava e istigava ad azioni sovversive, un arresto. Polizia di Stato, oggi si celebra la festa del 174° anniversario della fondazioneStampaOggi la Polizia di Stato celebra il 174° anniversario dalla sua fondazione con una solenne cerimonia nazionale che si terrà, a Roma, in Piazza del Popolo. Il tema del 174° Anniversario è La pol ... salernonotizie.it Polizia di Stato, a Roma si celebra il 174° anniversario: la diretta con Mattarella, Piantedosi e PisaniIl Presidente della Repubblica conferisce medaglie d'oro al merito civile. In piazza del Popolo allestito lo Spazio della Legalità ... ilfattoquotidiano.it A Canosa la festa per i 174 anni della Polizia di Stato nella BAT: reati in calo del 13% e 52% di arresti in più. In 5 anni 500 agenti nella Questura più giovane d'Italia #puglia #bat #canosa #polizia #questura #festa #sicurezza #attualità - facebook.com facebook 174° anniversario della Polizia di Stato Oggi a Padova ho preso parte alla cerimonia per il 174° anniversario della Fondazione della Polizia di Stato. Un momento solenne per rendere omaggio alle donne e agli uomini in divisa che ogni giorno garantisco x.com