La polizia celebra il 174° anniversario | a Spezia la sicurezza si costruisce coi giovani

Oggi, la polizia di Stato ha festeggiato il 174° anniversario della sua fondazione a Spezia. La cerimonia si è svolta con un clima di partecipazione e rispetto, coinvolgendo rappresentanti delle forze dell'ordine e della comunità locale. L'evento ha visto la presenza di funzionari e cittadini, che hanno assistito alle iniziative organizzate per ricordare l’importanza del ruolo delle forze di polizia.

La Spezia, 10 aprile 2026 – In un clima di profonda solennità e partecipazione, la polizia di Stato ha celebrato oggi il suo 174° anniversario di fondazione, un traguardo che segna quasi due secoli di impegno al servizio delle istituzioni e della cittadinanza. Se a livello nazionale il cuore delle celebrazioni ha battuto a Roma, in piazza del Popolo, con il tema 'La polizia che guarda al futuro' e il conferimento della Medaglia d’Oro al Merito Civile alla Bandiera per l'eroico lavoro delle scorte, la Questura della Spezia ha scelto di radicare questa ricorrenza nel proprio territorio. La cerimonia spezzina, svoltasi presso la... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La polizia celebra il 174° anniversario: a Spezia la sicurezza si costruisce coi giovani Polizia di Stato, a Roma si celebra il 174° anniversario: la diretta con Mattarella, Piantedosi e PisaniOggi la polizia di Stato celebra il 174° anniversario dalla sua fondazione con la tradizionale cerimonia nazionale che si tiene, a Roma, in piazza... Oggi la Polizia di Stato celebra il 174° anniversario dalla sua fondazioneOggi la Polizia di Stato celebra il 174° anniversario dalla sua fondazione con una solenne cerimonia nazionale che si terrà, a Roma, in Piazza del... Temi più discussi: Un anniversario tra la gente: la Polizia celebra 174 anni di storia; Torna la festa di Vivicittà. Sport e inclusione insieme nella corsa lunga 40 anni; Spezia ko, tensione al rientro: feriti tra la Polizia, arresti. La Polizia celebra il 174° anniversario della sua fondazioneLa Polizia di Stato celebra il 174° anniversario dalla sua fondazione. La Polizia che guarda al futuro il tema scelto per quest’anno. Dopo il tradizionale omaggio ai poliziotti caduti in servizio, l ... ravennawebtv.it La Spezia, questore Salvo ricorda Abanoub Youssef durante Festa PoliziaLa recente visita in città della commissione d'inchiesta parlamentare sulla sicurezza delle città ha certificato l'assenza su questo territorio di situazioni di allarme sociale, nonostante il drammat ... ansa.it * Treno 19346 (PISA C.LE -LA SPEZIA C.LE) cancellato da MASSA a SARZANA, viaggiatori con treno 18367/18368 * Treno 19363 (LA SPEZIA C.LE - PISA C.LE) cancellato da LA SPEZIA C.LE a MASSA , viaggiatori con corsa BUS FI467 + 18399 Informazion x.com Due fratelli latitanti di nazionalità albanese, accusati di omicidio nel loro Paese nel lontano 1999, sono stati arrestati, durante un’operazione congiunta fra la Squadra mobile della Spezia e di Massa - facebook.com facebook