La Polizia di Stato a Manfredonia | Esserci sempre

La Polizia di Stato a Manfredonia ha organizzato un evento in occasione della Festa della Polizia, con il discorso del questore. Durante la cerimonia, sono stati ricordati i servizi svolti sul territorio e l’impegno quotidiano delle forze dell’ordine. La manifestazione ha coinvolto diverse autorità e rappresentanti della comunità locale, sottolineando la presenza costante delle forze di polizia nella città.

Signor Prefetto, Signor Sindaco, Signor Procuratore della Repubblica, Onorevoli Parlamentari, Signora Assessora Regionale, Autorità Civili e Militari, Gentili Ospiti, Care colleghe e cari colleghi, è con profondo onore che rivolgo a tutti voi il mio più deferente saluto in occasione della celebrazione del 174° anniversario della fondazione della Polizia di Stato. Desidero innanzitutto ringraziare il sindaco di Manfredonia per averci consentito di celebrare la ricorrenza nella sua splendida cittadina nonché la Dr.ssa Treglia, Direttore del Museo archeologico nazionale e Castello di Manfredonia, per averci concesso di godere di questa meravigliosa location, una delle tante perle della Provincia di Foggia, ricca di bellezze culturali e paesaggistiche mai troppo valorizzate. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - La Polizia di Stato a Manfredonia: “Esserci sempre” Leggi anche: La polizia di Stato celebra quel suo "esserci sempre" accanto ai monzesi e ai brianzoli Leggi anche: A Manfredonia domani la giornata celebrativa della Polizia di Stato Orgoglio San Severo: cinque agenti premiati per coraggio alla festa della Polizia di Stato Temi più discussi: Un anniversario tra la gente: la Polizia celebra 174 anni di storia; La Polizia di Stato ricevuta al Quirinale per il 174° Anniversario; Nuovi veicoli e nuove divise per i poliziotti delle Uopi; Antiterrorismo: addestrava e istigava ad azioni sovversive, un arresto. Polizia di Stato, oggi si celebra la festa del 174° anniversario della fondazioneStampaOggi la Polizia di Stato celebra il 174° anniversario dalla sua fondazione con una solenne cerimonia nazionale che si terrà, a Roma, in Piazza del Popolo. Il tema del 174° Anniversario è La pol ... salernonotizie.it Polizia di Stato, a Roma si celebra il 174° anniversario: la diretta con Mattarella, Piantedosi e PisaniIl Presidente della Repubblica conferisce medaglie d'oro al merito civile. In piazza del Popolo allestito lo Spazio della Legalità ... ilfattoquotidiano.it Salerno, Festa della Polizia di Stato, il discorso del Questore Conticchio - facebook.com facebook 174° anniversario della Polizia di Stato Oggi a Padova ho preso parte alla cerimonia per il 174° anniversario della Fondazione della Polizia di Stato. Un momento solenne per rendere omaggio alle donne e agli uomini in divisa che ogni giorno garantisco x.com