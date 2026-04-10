La polizia di Stato celebra quel suo esserci sempre accanto ai monzesi e ai brianzoli

Venerdì 10 aprile, la polizia di Stato ha commemorato il 174º anniversario della sua fondazione con un evento dedicato al ruolo di presenza costante al fianco dei cittadini. La celebrazione ha sottolineato l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire sicurezza e assistenza alla comunità locale e alle zone limitrofe. Durante la giornata, sono stati organizzati momenti di incontro e sensibilizzazione rivolti alla popolazione, senza specificare dettagli sugli interventi o partecipanti.