A Manfredonia domani la giornata celebrativa della Polizia di Stato

Domani a Manfredonia si terrà una cerimonia dedicata alla Polizia di Stato, prevista alle ore 11:00 presso il Castello Svevo – Angioino – Aragonese. La giornata celebrativa avrà luogo in un contesto storico e si svolgerà in una delle strutture monumentali della città. La manifestazione coinvolgerà rappresentanti delle forze dell’ordine e sarà aperta al pubblico.

Manfredonia, 10 aprile 2026 ore 11:00 Castello Svevo - Angioino - Aragonese. Dopo il momento di raccoglimento in Questura con la deposizione di una corona in onore dei Caduti della Polizia di Stato, la giornata celebrativa si svolgerà a Manfredonia, al Castello Svevo - Angioino - Aragonese, a partire dalle 11.00, alla presenza delle Autorità locali, civili, militari e religiose e dei cittadini. La celebrazione sarà l’occasione per conferire riconoscimenti al personale che si è distinto con merito in attività di servizio. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - A Manfredonia domani la giornata celebrativa della Polizia di Stato A Manfredonia la cerimonia celebrativa del 174° Anniversario della fondazione della Polizia di StatoIl prossimo venerdì 10 aprile 2026 alle ore 11:00 a Manfredonia presso il Castello Svevo Angioino Aragonese, avrà luogo la cerimonia celebrativa del... Manfredonia-Nola: giornata “Forza Manfredonia” e prezzi ridottiDi seguito, i prezzi dei tagliandi per assistere al match Manfredonia-Nola in programma Domenica 12 Aprile alle ore 16:00. Temi più discussi: MANFREDONIA POLIZIA Manfredonia celebra il 174° Anniversario della Polizia di Stato: cerimonia al Castello Svevo; Bimbo di 2 anni muore soffocato, choc a Manfredonia. Aperta un'inchiesta, disposta l'autopsia; Tragedia a Manfredonia, bimbo di due anni muore: il pm dispone l'autopsia; Gargano, villa di 3mila mq costruita sul costone in area protetta: scatta il sequestro. MANFREDONIA POLIZIA Manfredonia celebra il 174° Anniversario della Polizia di Stato: cerimonia al Castello SvevoL’evento rappresenta un momento di grande valore istituzionale e simbolico, volto a celebrare l’impegno quotidiano delle forze dell'ordine ... statoquotidiano.it MICHELE PRENCIPE Manfredonia, addio a Michele Prencipe: una vita al servizio dello StatoSi è spento all’età di 91 anni Michele Prencipe, già Vice Questore della Polizia di Stato, figura stimata e conosciuta a Manfredonia per il suo lungo impegno nelle istituzioni e per il senso del ... statoquotidiano.it 174° Anniversario della fondazione della Polizia di Stato in piazza del Plebiscito. Nella prestigiosa cornice di piazza del Plebiscito, domani la Polizia di Stato celebrerà il 174° anniversario dalla sua fondazione. Le celebrazioni saranno precedute, alle ore 9.00 - facebook.com facebook