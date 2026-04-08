Al Caps si parlerà anche di violenza sulle donne la Polizia di Stato celebra il suo 174esimo anniversario

Venerdì 10 aprile, nella sede di Cesena, si terrà una cerimonia per celebrare i 174 anni dalla fondazione della Polizia di Stato nella provincia di Forlì-Cesena. Durante l'evento, si affronterà anche il tema della violenza sulle donne, oltre alle attività istituzionali della forza di polizia. La manifestazione si svolgerà presso il Centro addestramento della Polizia di Stato della città.

Nella giornata di venerdì 10 aprile la Polizia di Stato della provincia di Forlì-Cesena celebrerà il 174esimo anniversario della sua fondazione con una cerimonia che si terrà nel Centro addestramento della Polizia di Stato di Cesena. La cerimonia si svolgerà alle 11 nell’auditorium del Centro. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

“10 anni di tecnologia con il cuore”: #cuoriconnessi, il progetto di Unieuro e polizia di stato, celebra il suo decimo anniversario con due eventiSensibilizzare e informare sui temi del cyberbullismo e promuovere un uso consapevole della rete e della tecnologia: è questo l’obiettivo che da 10...

All’Autodromo di Monza il 174esimo anniversario della fondazione della poliziaUna giornata per ricordare il 174esimo anniversario della fondazione della polizia di stato.

Scontri interni tra polizia di stato e polizia locale!