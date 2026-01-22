Erano appunti non una sentenza già scritta la versione del tribunale di Milano sui fogli sul banco dei giudici | perché ora il processo è da rifare

Il Tribunale di Milano chiarisce che i fogli sul banco dei giudici non rappresentavano una sentenza definitiva, ma semplici appunti di lavoro. Questa precisazione, fatta dal presidente Fabio Roia, mira a chiarire la natura delle annotazioni e a spiegare perché il processo dovrà essere rifatto. La vicenda ha suscitato polemiche, ma la posizione ufficiale ribadisce l’importanza di distinguere tra appunti e decisioni giudiziarie.

Non era una condanna già bell’e confezionata, ma semplici appunti di lavoro. È questa la versione del presidente del Tribunale di Milano Fabio Roia, che oggi ha cercato di spegnere le polemiche esplose dopo il caso sollevato dagli avvocati Paolo Cassamagnaghi e Roberta Ligotti. I due legali avevano notato alcuni fogli sul banco delle giudici durante un processo per violenza sessuale su minore e li avevano interpretati come una «bozza di sentenza di condanna già scritta e motivata», presentando immediatamente richiesta di ricusazione. Cosa c’era su quei fogli. Roia ha spiegato che quei documenti contenevano «valutazioni parziali sul materiale probatorio anche di un singolo componente del Collegio», probabilmente uno solo dei tre giudici della sesta sezione penale.🔗 Leggi su Open.online

«C’era la sentenza già scritta», la scoperta di un avvocato sul banco dei giudici. I fogli sospetti in aula: cosa avevano decisoDurante un’udienza presso il Tribunale di Milano, l’avvocato Paolo Cassamagnaghi ha notato alcuni fogli sospetti sul banco dei giudici.

Sul tavolo dei giudici una sentenza scritta prima della fine del processo, la denuncia di ...In un procedimento giudiziario, una sentenza viene spesso emessa al termine del processo.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: La politica del rosicamento - Appunti; Davos 2026, il business prende appunti; Appunti geniali: il libro con gli spartiti scritti da George Martin per i Beatles; Appunti Resistenti per la libertà d’insegnamento.

«Erano appunti, non una sentenza già scritta», la versione del tribunale di Milano sui fogli sul banco dei giudici: perché ora il processo è da rifare«Una sintesi ad uso di studio» spiega il presidente del tribunale di Milano, Fabio Roia, a proposito dei 12 fogli trovati da un avvocato durante un processo per violenza sessuale su minore. Dopo la po ... open.online

Appunti di viaggio: dal 1997 a oggi C’erano un’officina, un’idea ostinata e il desiderio di “portare il sole” dove serviva. Dal 1997 il cammino non si è fermato: nel 2007 abbiamo firmato la più grande copertura solare in Italia di allora. Oggi la nostra mappa tocc - facebook.com facebook

Ci sono giornate che sono filosofie, che suggeriscono interpretazioni della vita, che sono appunti a margine, pieni di un'alta critica nel libro del nostro destino universale. Fernando Pessoa x.com