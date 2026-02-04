L’Invisibile anticipazioni puntata 4 febbraio | la cattura di Matteo Messina Denaro

Domani sera su Rai 1 va in onda l’ultima puntata di L’Invisibile, la fiction che racconta la caccia al boss mafioso. Dopo mesi di indagini e sacrifici, si chiude il cerchio sulla lunga latitanza di Messina Denaro, con l’epilogo dell’operazione “Tramonto”. La scena finale si prepara a svelare come si conclude questa storia di caccia e giustizia.

La fiction di Rai 1 arriva al finale con l'epilogo della più lunga latitanza mafiosa: indagini, sacrifici e l'operazione "Tramonto" Lino Guanciale, L'Invisibile: la seconda e ultima serata va in onda domani, mercoledì 4 febbraio, in prima serata su Rai 1, portando a conclusione il racconto della caccia a Matteo Messina Denaro.

Questa settimana torna in tv la miniserie «L’invisibile», che ricostruisce gli ultimi anni di Matteo Messina Denaro.

La cattura di Matteo Messina Denaro diventa una fiction su Rai 1.

