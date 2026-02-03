L’invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro anticipazioni prima puntata
Questa settimana torna in tv la miniserie «L’invisibile», che ricostruisce gli ultimi anni di Matteo Messina Denaro. La prima puntata si concentra sulle operazioni di polizia e sulle indagini che hanno portato alla sua cattura. La serie ripercorre i momenti chiave della sua latitanza, tra segreti e colpi di scena. Gli spettatori potranno vedere come le forze dell’ordine sono riuscite a sgominare il boss di Cosa Nostra.
Questa sera su Rai 1 parte la miniserie L’invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro, con protagonisti Lino Guanciale e Levante: ecco le anticipazioni della prima puntata. Su Rai 1 sta per partire una nuova miniserie evento: L’invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro e le anticipazioni della prima puntata promettono grandi emozioni. Come suggerisce il titolo, lo show racconterà i retroscena della caccia al boss di Cosa Nostra, arrestato dopo ben trent’anni di latitanza. La fiction nasce da un’idea di Pietro Valsecchi ed è diretta da Michele Soavi. A produrre la serie è CamFilm in collaborazione con Rai Fiction. 🔗 Leggi su Novella2000.it
La cattura del boss di Cosa Nostra è diventata una fiction in onda su Rai 1 nel corso di due prime serateStasera e domani, 3 e 4 febbraio 2026, va in onda su Rai 1 la fiction L'Invisibile. La cattura di Matteo Messina Denaro con Lino Guanciale. Scopri trama e cast. gazzetta.it
L’invisibile, recensione: la cattura di Matteo Messina Denaro da un nuovo punto di vistaProdotta da Pietro Valsecchi e diretta da Michele Soavi, L’invisibile tiene bene il ritmo e guarda il lato familiare della vicenda, pur rimanendo un po’ troppo impostata. Su Rai1. movieplayer.it
