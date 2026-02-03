Durante l'inverno, i capelli affrontano molte sfide: freddo, vento e riscaldamenti che seccano la cute. Per proteggerli, gli esperti consigliano di usare prodotti idratanti e performanti, dedicando più attenzione alla cura quotidiana. Una buona routine può fare la differenza e mantenere la chioma sana anche nelle giornate più fredde.

Tools, prodotti e consigli degli esperti per una chioma sana durante i mesi più freddi. L’inverno mette a dura prova la bellezza e la salute dei capelli. Freddo, vento e continui sbalzi di temperatura possono compromettere la fibra capillare se non si interviene con le giuste attenzioni. A fare chiarezza è Igor Rago, Creative Director ghd Italia, che spiega come non sia il freddo in sé a danneggiare i capelli, ma l’insieme di fattori tipici della stagione invernale. L’aria gelida e il vento tendono a disidratare il fusto, rendendo i capelli più secchi, opachi e fragili. A questo si aggiunge lo stress causato dal passaggio continuo tra ambienti freddi e spazi riscaldati, una condizione che indebolisce la fibra capillare nel tempo. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Hair-care routine, proteggere i capelli durante i mesi freddi: idratazione profonda e prodotti performanti

Hai mai sentito parlare della hair routine in 11 step di Abbey Yung? Questa metodologia, diventata virale su TikTok, mira a migliorare la salute e l'aspetto dei capelli attraverso una serie di semplici passaggi.

L'innovazione nel settore dell'hair care sta trasformando il modo di prendersi cura dei capelli, offrendo formule sempre più efficaci e rispettose della salute capillare.

