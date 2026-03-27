Con l’arrivo della primavera, molte persone cercano di rinnovare la propria routine di cura dei capelli. Una guida in tre passaggi proposta da un noto marchio di prodotti per l’acconciatura si concentra sulla pulizia della cute e sulla lucentezza dei capelli. La sequenza comprende tre azioni principali, considerate fondamentali per mantenere i capelli sani durante questa stagione.

3 step (fondamentali) per una cute pulita e capelli luminosi e sani. La routine di primavera secondo JOICO. La primavera segna un momento di cambiamento, non solo per la pelle ms anche per i capelli che dopo i mesi invernali hanno bisogno di ritrovare equilibrio, freschezza e leggerezza. Con l’arrivo delle temperature più miti e di una maggiore esposizione all’aria aperta, il cuoio capelluto tende, infatti, a modificare la propria risposta, diventando spesso più soggetto a impurità e sensibilità. “Con l’aumento delle temperature e delle giornate all’aria aperta, il cuoio capelluto tende a produrre più sebo, accumula più facilmente impurità e può manifestare sensibilità o una fastidiosa sensazione di pesantezza lasciata dall’inverno” spiega Alberto Di Domenico, Direttore Artistico JOICO Italia. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Capelli sani e lucenti: ’hair routine di primavera in 3 step

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