Joe Bastianich lancia JB | la nuova frontiera dello smash burger d' autore

Il 4 aprile, presso il centro commerciale Fiordaliso di Rozzano, apre ufficialmente JB, un nuovo locale dedicato allo smash burger. L’imprenditore ha annunciato il lancio di questa iniziativa, che propone una versione artigianale di questo tipo di panino. La nuova attività rappresenta un passo nel settore della ristorazione, con un’offerta rivolta a chi cerca un prodotto di qualità in un contesto commerciale.

Joe Bastianich ridefinisce i confini del fast casual in Italia lanciando JB Burger, un brand nato dalla sinergia strategica con Bun Burgers. Il debutto ufficiale è fissato per il 4 aprile 2026 presso il Centro Commerciale Fiordaliso di Rozzano, segnando l'evoluzione dello smash burger verso un'offerta gastronomica più strutturata e identitaria. A differenza dell'hamburger tradizionale, che mantiene il suo spessore in griglia, questa tecnica prevede che una pallina di carne freschissima (un mix di tagli selezionati come brisket e chuck) venga schiacciata con forza sulla piastra rovente utilizzando una pressa in acciaio. Il... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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