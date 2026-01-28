Plurisensorialità | la nuova frontiera dello spettacolo dal vivo

La scena dello spettacolo dal vivo sta cambiando. Sempre più artisti sperimentano nuove forme di intrattenimento che coinvolgono più sensi contemporaneamente. Lo scopo è offrire un’esperienza più completa e immersiva al pubblico, che può vedere, ascoltare, toccare e persino odorare ciò che viene rappresentato. Questa tendenza sta conquistando teatri, festival e eventi, portando il pubblico a vivere lo spettacolo in modo più diretto e coinvolgente.

La possibilità di fare esperienza di qualcosa utilizzando più sensi sta diventando un trend che abbraccia varie sfere della società contemporanea. Il coinvolgimento di più sensi, però, più riuscito sembra essere ancora una volta quello che viene adoperato oggi negli spettacoli live. In passato sui palchi teatrali e negli show dal vivo si adottavano certe strategie per far sì che il pubblico non perdesse il contatto diretto con attori o performer. Oggi vivere lo spettacolo attraverso i sensi è diventato una componente della performance. Lo spettatore stesso si configura come parte integrante dello spettacolo con il suo corpo che si trasforma in uno strumento scenico.

