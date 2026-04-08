WWE sta spopolando su Netflix Italia

Dal 1° aprile, Netflix Italia ha iniziato a trasmettere contenuti legati alla WWE, attirando un numero crescente di spettatori. La piattaforma ha aggiunto vari eventi e programmi della WWE al suo catalogo, portando a un aumento delle visualizzazioni rispetto alle stime iniziali. La mossa ha coinvolto diverse produzioni, includendo anche alcuni incontri storici e documentari sulla federazione di wrestling.

Il debutto della WWE su Netflix Italia sta andando oltre le più rosee aspettative. Dal 1° aprile la piattaforma ha acceso in esclusiva per il pubblico italiano l’intera offerta principale della compagnia: Raw, SmackDown, NXT e un super catalogo di grandi eventi speciali, a partire da WrestleMania 42 ( leggi qui ), senza costi aggiuntivi oltre all’abbonamento. È un passaggio importante perché riporta in auge una disciplina che fino ai primi anni 2000, prima della tragedia legata a Chris Benoit, in Italia spopolava sulla tv in chiaro. Poi varie emittenti private prestigiose, quali Sky, Cielo e Warner Bros Discovery, che hanno dato nuova linfa, ma senza riuscire a raggiungere i tempi d’oro del passato. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Leggi anche: WWE su Netflix in Italia: RAW, Smackdown e WrestleMania 42 in diretta UFFICIALE: La WWE arriva Live su Netflix Italia dal 1 AprileÈ finalmente ufficiale: la WWE sarà LIVE su Netflix Italia a partire dal 1 Aprile 2026. WWE ARRIVA LIVE SU NETFLIX!! IN ITALIA! 1 APRILE! Si parla di: Cosa guardare su Netflix - catalogo aggiornato a Marzo 2026. WWE: Boom di ascolti per Raw su Netflix ItaliaL'arrivo della WWE su Netflix Italia sta riscontrando un ottimo successo, l'ultima puntata di Raw, ha ottenuto un grande risultato ... spaziowrestling.it La WWE sbarca su Netflix Italia: inizia una nuova era per il wrestlingDal 1° aprile 2026, la WWE approda ufficialmente su Netflix in Italia. Scopri l'impatto mediatico di Raw, SmackDown e dei Premium Live Event. mondotv24.it