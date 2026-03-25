Adolescenti disordinati | Daniele Novara spiega perché la camera caotica è una fase di crescita e non una patologia
Il pedagogista spiega che il disordine nelle camere degli adolescenti rappresenta una fase di crescita e sviluppo, piuttosto che un segno di problemi o patologie. Secondo lui, il caos domestico riflette il processo di individuazione e autonomia dei giovani, che sperimentano limiti e confini nel loro spazio personale. Questa condizione può durare anche a lungo, senza indicare necessariamente difficoltà psicologiche o comportamentali.
Il pedagogista Daniele Novara spiega che il disordine adolescenziale è una fase naturale di crescita, rendendo inutili i rimproveri genitoriali L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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