Adolescenti disordinati | Daniele Novara spiega perché la camera caotica è una fase di crescita e non una patologia

Il pedagogista spiega che il disordine nelle camere degli adolescenti rappresenta una fase di crescita e sviluppo, piuttosto che un segno di problemi o patologie. Secondo lui, il caos domestico riflette il processo di individuazione e autonomia dei giovani, che sperimentano limiti e confini nel loro spazio personale. Questa condizione può durare anche a lungo, senza indicare necessariamente difficoltà psicologiche o comportamentali.