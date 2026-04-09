Omicidio mamma di Donato De Caprio Con Mollica o Senza | ergastolo per la vicina anche in appello

A Napoli è stato confermato l’ergastolo per Stefania Russolillo, la donna di 48 anni giudicata responsabile dell’uccisione di Rosa Gigante, una donna di 72 anni ipovedente e madre del noto tiktoker Donato De Caprio. La sentenza è stata pronunciata anche in appello, dopo che la donna era stata condannata in primo grado. La vicenda riguarda l’omicidio della vittima, avvenuto nel suo appartamento, e la successiva accertata responsabilità della Russolillo.

Ergastolo confermato a Napoli per Stefania Russolillo, la donna di 48 anni accusata di essere l'assassina di Rosa Gigante, la 72enne ipovedente, mamma del tiktoker Donato De Caprio, il “re dei panini”, notissimo in città, brutalmente uccisa dalla vicina nella sua abitazione, nel quartiere Pianura, il 18 aprile 2023. La sentenza è stata emessa dalla Corte di Assise d'appello (terza sezione), il primo grado risale al 28 gennaio 2025. Tra i primi ad accorrere in casa, il figlio Donato, food influencer diventato star di tiktok con la sua attività “Con mollica o senza”, una salumeria nel cuore della città, a Pignasecca. Secondo la ricostruzione dell'accusa, in primo grado rappresentata dal sostituto procuratore Maurizio De Marco, l'omicidio fu studiato a tavolino, in maniera lucida e razionale. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Omicidio mamma di Donato De Caprio (Con Mollica o Senza): ergastolo per la vicina anche in appello Omicidio mamma di Donato “Con mollica o senza”, ergastolo confermato per Stefania RussolilloErgastolo confermato anche in secondo grado per Stefania Russolillo, la 48enne accusata dell’omicidio di Rosa Gigante, la 72enne ipovedente e madre... Omicidio della madre di Donato “Con mollica o senza”, ergastolo confermato alla vicina di casaLa Corte di Appello ha confermato l'ergastolo inflitto in primo grado a Stefania Russolillo, accusata di avere ucciso Rosa Gigante, madre di Donato... Omicidio della mamma dello tiktoker Donato De Caprio: confermato l’ergastolo per la vicina di casaNapoli - Nessuno sconto di pena, nessuna concessione alla tesi del raptus. La terza sezione della Corte di Assise d'Appello di Napoli ha confermato oggi, 9 ... cronachedellacampania.it Omicidio mamma di Donato De Caprio (Con Mollica o Senza): «Giustizia è stata fatta, ma non riavrò mia mamma»Ergastolo confermato a Napoli per Stefania Russolillo, la donna di 48 anni accusata di essere l'assassina di Rosa Gigante, la 72enne ipovedente, ... ilmattino.it