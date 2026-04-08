Zeudi Di Palma è stata protagonista della prima puntata della nuova stagione di Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani su Rai 2. Dopo l’intervista, ha ricevuto numerose critiche sui social media, con alcuni utenti che hanno commentato negativamente i contenuti condivisi. La discussione online si è concentrata principalmente sulla mancanza di approfondimenti e di spunti significativi durante l’intervento dell’ospite.

Zeudi Di Palma è stata l'ospite della prima puntata della nuova edizione di Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani ogni mercoledì sera sui teleschermi di Rai 2. L'ex Miss Italia ha risposto al fuoco di domande da parte della conduttrice. Un'intervista molto attesa da parte del popolo social per via degli argomenti trattati. L'ex con corrente del Grande Fratello 2024 ha parlato del delicato tema della sessualità, della raccolta fondi da 50 mila euro ricevuta dai suoi fans e del suo lavoro come tatuatrice. In particolare, Zeudi Di Palma ha rivelato come ha usato i soldi ricevuti dai suoi sostenitori in seguito all'esperienza fatta all'interno del reality show targato Mediaset. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Zeudi Di Palma travolta dalle critiche dopo l’intervista a Belve: “Zero contenuti”

Zeudi Di Palma torna in tv dopo il GF: ospite a Belve sfida Ilary BlasiDopo mesi di silenzio televisivo, Zeudi Di Palma è pronta a tornare sotto i riflettori.

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Zeudi Di Palma: "Ho rifiutato Valeria Golino. All'ex di Chanel Totti ho tatuato una vagina" #Belve x.com