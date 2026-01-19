Camion fuori strada nella notte alla guida con un tasso alcolemico 5 volte superiori ai limiti

Durante il weekend del 17 e 18 gennaio, i Carabinieri di Comacchio hanno eseguito controlli sul territorio, con particolare attenzione alla guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche. In questa occasione, è stato riscontrato un incidente con un camion fuori strada, guidato da un conducente con un tasso alcolemico cinque volte superiore ai limiti consentiti, e documenti alterati. Un intervento che evidenzia l’impegno delle forze dell’ordine per la sicurezza stradale.

L'incidente da ubriaco, la guida in stato di ebbrezza e i documenti alterati. E' corposo il resoconto delle attività di controllo del territorio che i carabinieri di Comacchio hanno portato a termine nel corso del weekend del 17 e 18 gennaio tra la stessa città lagunare, Mesola e Lagosanto. Nello specifico, a Mesola i militari hanno accertato che il conducente di un autocarro finito fuori strada autonomamente, si era messo alla guida con un tasso alcolemico cinque volte superiore ai limiti di legge. Per il 49enne è scattato il ritiro della patente di guida, il sequestro del mezzo e una denuncia per guida in stato di ebrezza.

