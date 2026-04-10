A maggio, l’export di greggio dagli Stati Uniti ha registrato un aumento del 30% rispetto al mese precedente, raggiungendo livelli record. Il prezzo del petrolio esportato è risultato superiore a quello di mercato, beneficiando le compagnie petrolifere statunitensi. La crescita delle esportazioni si inserisce in un contesto di tensioni internazionali legate alla guerra avviata dall’amministrazione americana contro l’Iran e alle incertezze sulla possibile riapertura dello Stretto di Hormuz.

Mentre il mercato globale dell’ energia è scosso dalla guerra innescata dall’amministrazione Donald Trump contro l ’Iran e dall’incertezza sulla riapertura effettiva dello Stretto di Hormuz, i produttori petroliferi statunitensi festeggiano un boom dell’export. Secondo stime della società di monitoraggio Kpler riportate da l Sole 24 Ore le esportazioni di greggio degli Stati Uniti sono avviate a crescere in aprile fino a 5,2 milioni di barili al giorno, dai 3,9 milioni di marzo e rispetto a una media di circa 4 milioni nel 2025 (anno in cui erano persino calate del 3% secondo il Dipartimento dell’Energia Usa ). Se confermato, si tratterebbe di un balzo del 30%. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La guerra di Trump fa ricchi i petrolieri Usa: export di greggio verso un aumento del 30% in aprile. A prezzi più alti rispetto a quelli di mercato

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