Ps6 ritardo costerebbe di più rispetto all’aumento dei prezzi della ram

Un'analisi recente confronta i costi legati al possibile lancio della PS6 e l’aumento dei prezzi della RAM. Secondo le discussioni, il ritardo della console potrebbe comportare spese maggiori rispetto all’incremento dei prezzi dei componenti hardware. La questione riguarda le ripercussioni economiche di entrambe le situazioni, senza entrare in dettagli sulle cause o sui soggetti coinvolti.

l’analisi esamina le discussioni sul possibile lancio della ps6 e sulle ripercussioni economiche legate all’aumento dei costi della ram. vengono prese in esame le probabili finestre di uscita, gli impatti sui costi di produzione e le scelte strategiche legate ai fornitori di semiconduttori, offrendo una visione chiara delle dinamiche in gioco. inizialmente si ipotizzava un lancio entro la fine del 2027 o nel 2028, ma tra le voci si è diffusa la possibilità di un rinvio che potrebbe estendersi fino al 2030. la scarsità di ram causata dalla domanda dei data center ai ha contribuito ad aumentare i prezzi sia dei componenti sia del prodotto finito. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

