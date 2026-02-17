Grazie all’IA paralitico controlla la mano di un’altra persona

Un uomo paralizzato ha potuto muovere la mano di un'altra persona grazie a un sistema basato su intelligenza artificiale e interfacce neurali. La tecnologia ha permesso di inviare segnali dal suo cervello a una mano artificiale, facendola muovere come se fosse la sua. La persona ha anche percepito le sensazioni dell’arto, creando una connessione tra pensiero e percezione. Questo risultato rappresenta un passo avanti nelle terapie per chi ha perso l’uso degli arti.

Grazie a BCI e IA, un uomo riesce col pensiero a controllare e provare le sensazioni degli arti superiori attraverso un avatar Restituire la funzionalità sensomotoria a pazienti con paralisi grave resta un'importante sfida nel campo della medicina. Certo, il perfezionamento delle cosiddette interfacce neurali — o BCI, dall'inglese Brain-Computer Interface — e l'uso dell'Intelligenza Artificiale (una potente "combo" di cui ho scritto qualche tempo fa) hanno fatto fare passi da gigante, ma molto rimane ancora da esplorare. In particolare, questa volta il paziente — un uomo sulla quarantina di nome Keith Thomas — è riuscito a ottenere risultati che, se questo non fosse un blog di divulgazione scientifica, potrebbero far pensare alla telepatia: con la forza del pensiero, Thomas è stato in grado di muovere e provare le sensazioni della mano.