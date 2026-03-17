A Trump è servita una guerra per capire che ha bisogno degli alleati

A Donald Trump è servita una vera e propria battaglia per rendersi conto di aver bisogno degli alleati. La sua esperienza dimostra che spesso si capisce l’importanza del supporto esterno solo quando si affrontano difficoltà. Le sue azioni recenti indicano un cambiamento nell’approccio verso i partner internazionali, evidenziando una maggiore consapevolezza dei rapporti di alleanza.

È proprio vero: gli amici si vedono nel momento del bisogno. Ma qual è l’idea che Donald Trump ha dell’amicizia? E cosa ti puoi aspettare dagli amicialleati dopo che li hai bistrattati in ogni modo possibile? Il sunto della questione – il no di Gran Bretagna e Germania a mandare le proprie navi nello stretto di Hormuz – a spanne è questo. Anche se non sarà facile sbattere la porta in faccia alla Casa Bianca e le ripercussioni potrebbero portare direttamente al cuore dell’Europa. Vediamo meglio, però, e ricostruiamo i fatti. Trump, intervistato dal Financial Times sulla guerra con l’Iran, lancia un avvertimento. «È giusto – dice – che coloro che beneficiano dello stretto di Hormuz contribuiscano a garantire che non accada nulla di male». 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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