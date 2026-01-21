La Villa Reale ancora in tv per raccontare il grande scandalo italiano

La Villa Reale tornerà questa sera in televisione, mercoledì 21 gennaio, come sfondo di un approfondimento su uno dei più noti scandali italiani. Un'occasione per conoscere meglio un luogo simbolo e riflettere su eventi che hanno segnato la storia nazionale. La trasmissione offrirà un'analisi accurata, mantenendo un tono sobrio e informativo.

