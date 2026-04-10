La grande fuga dall’intelligenza artificiale

Da tpi.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recentemente si sono verificati eventi che hanno riacceso il dibattito sull’intelligenza artificiale, tra cui un attacco contro un paese del Medio Oriente portato avanti da due nazioni e una disputa tra una start-up e il dipartimento della difesa di un grande paese. Questi episodi hanno portato alla ribalta questioni legate all’utilizzo della tecnologia e ai confini che aziende e governi dovrebbero stabilire.

A cosa serve l’intelligenza artificiale? L’assalto all’Iran sferrato da Stati Uniti e Israele e uno scontro inedito tra una start-up e il Pentagono hanno infiammato il dibattito sull’utilizzo della tecnologia più discussa del momento e sugli eventuali limiti che aziende e governi dovrebbero imporre. Da tempo contestato per le ricadute economiche ambientali, ma anche in termini di salute mentale, del suo sviluppo frenetico, nelle ultime settimane il settore è finito nel mirino dei critici per i legami sempre più stretti tra i big dell’intelligenza artificiale e l’amministrazione Trump e per l’uso che si fa degli strumenti di intelligenza artificiale in ambito militare e nella sorveglianza. 🔗 Leggi su Tpi.it

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© Tpi.it - La grande fuga dall’intelligenza artificiale

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