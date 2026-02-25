Come riconoscere i volti creati dall’intelligenza artificiale

La capacità umana di distinguere un volto reale da uno sintetico è da sempre considerata intuitiva e affidabile. Tuttavia, un nuovo studio pubblicato sul British Journal of Psychology da ricercatori della University of New South Wales e della Australian National University dimostra che questa convinzione è ormai superata. Il fulcro della ricerca non riguarda solo l’incapacità di riconoscere un volto artificiale, ma soprattutto la sopravvalutazione sistematica delle proprie capacità. James Dunn, primo autore dello studio, spiega: “Fino ad ora, le persone erano sicure di riuscire a riconoscere un volto falso. Ma i volti creati dai sistemi più avanzati non sono più così facilmente distinguibili.” Questa discrepanza tra fiducia soggettiva e prestazione reale è stata il punto centrale dello studio. I ricercatori hanno coinvolto 125 partecipanti, divisi in due gruppi: 36 “super-riconoscitori”, con capacità eccezionali nel riconoscimento facciale, e 89 con abilità nella norma. 🔗 Leggi su Billipop.com

