Nella penultima giornata del campionato di serie B interregionale girone D, la Goldengas Senigallia si prepara a sfidare Pesaro nel derby per conquistare il quarto posto. La partita rappresenta un momento decisivo per entrambe le squadre, che cercano punti importanti in vista della conclusione della stagione. I due team si affrontano in una sfida che promette grande intensità, con obiettivi ben definiti in classifica.

Terz’ultima giornata in serie B Interregionale girone D con la Goldengas Senigallia chiamata a un match da vincere a tutti i costi: non gioca invece la Pallacanestro Jesi, serena al settimo posto, che osserva il suo turno di riposo ma è matematicamente sicura dei play-off, traguardo che rende già decisamente positiva la prima stagione in categoria. Attenzioni dunque sul PalaPanzini dove la Goldengas domenica alle ore 18 affronta il derby contro il Bramante Pesaro, in cerca di punti per evitare i playout e salvarsi direttamente. Per Senigallia due punti d’obbligo per continuare a inseguire il quarto posto che sarebbe fondamentale perché... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Goldengas si gioca il quarto posto nel derby con Pesaro

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. Vittoria esterna di grande importanza per la Pallacanestro Goldengas Senigallia sul campo dei Lions Bisceglie nel match valido per la 27a giornata della Division D. I - facebook.com facebook