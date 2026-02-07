pallamano modena si gioca la salvezza rapid carpine vale il quarto posto

Dopo più di due mesi di pausa, la Pantarei Italia Modena torna in campo questa sera alle 18. La squadra si gioca la salvezza contro il Rapid-Carpine, in una partita che potrebbe decidere il suo destino in questa stagione di Serie A Silver.

Dopo oltre due mesi di sosta, è il fine settimana del ritorno in campo per la Pantarei Italia Modena che in Serie A Silver nell’ultima di andata si gioca una stagione intera nella sfida casalinga delle 18.30 con il San Vito Marano: le due squadre sono ultime a zero punti e a fine stagione solo l’ultima scenderà in B, qui di la gara del PalaMolza può rilanciare in chiave salvezza chi la vincerà. Le altre gare: Paese-Palazzolo, Rubiera-Verdeazzurro, Malo-Belluno, Molteno-Vigasio. Clas. Molteno 15, Verdeazurro 14, Rubiera 13, Vigasio 9, Malo, Palazzolo e Paese 8, Belluno 5, Modena e San Vito 0. In Serie B si gioca la penultima giornata di regular season che definirà chi fra Carpine e Rapid Nonantola (foto, l’andata) chiuderà al 4° posto e andrà alla Poule promozione, considerato che i primi 3 posti sono già matematicamente ad appannaggio di Marconi, Parma e Casalgrande: i carpigiani in classifica a +2 (e col +6 dello scontro diretto dell’andata) sono attesi alle 19 a Nonantola alla ’Alighieri’ per una sfida da brividi con 2 risultati su 3 favorevoli per festeggiare con un turno di anticipo, solo la vittoria invece può tenere in corsa il Rapid, poi nel prossimo turno si chiuderà con Carpine-Parma e Ravarino-Rapid. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

