Derby della via Emilia la Gas Sales Bluenergy in trasferta a Modena per difendere il quarto posto

La Gas Sales Bluenergy Piacenza affronta in trasferta il derby della via Emilia contro Modena, nella diciottesima giornata di SuperLega Credem Banca. L’incontro, in programma sabato 24 gennaio alle ore 21, sarà trasmesso in diretta su Rai Sport, Vbtv e Sportpiacenza. La squadra cerca di mantenere il quarto posto in classifica, proseguendo nel suo percorso di stagione.

Per la diciottesima giornata, settima di ritorno, del campionato di SuperLega Credem Banca Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza domani, sabato 24 gennaio (ore 21 diretta Rai Sport, Vbtv e Sportpiacenza.it) scende in campo al PalaSport G. Panini di Modena: avversario Valsa Group Modena.Dopo la.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

