Un anno fa la visita di re Carlo Camilla e Mattarella a Ravenna Una mostra per ricordare la storica giornata
Il 10 aprile 2025 Ravenna ha celebrato il primo anniversario di una visita storica, quando tre capi di Stato sono arrivati contemporaneamente nella città. Il presidente della Repubblica italiana, il re d’Inghilterra e la regina hanno visitato diversi luoghi della zona, attirando l’attenzione su un evento che ha coinvolto l’intera regione. Per ricordare quella giornata, è stata inaugurata una mostra che ripercorre i momenti più significativi di quell’occasione.
Il 10 aprile 2025 è stata una giornata storica per Ravenna e per la Romagna: la visita in contemporanea di tre capi di Stato, il presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella, il re d’Inghilterra Carlo III e la regina Camilla, hanno acceso su Ravenna e sul territorio i riflettori dei. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Mattarella visita la mostra Mostra degli Esuli Fiumani, Dalmati e Istriani al Vittoriano – Il video(Agenzia Vista) Roma, 10 febbraio 2026 Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha visitato la mostra "MEDIF – Mostra degli Esuli Fiumani,...
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Carlo e Camilla da Trump a fine aprile. L'annuncio con la foto della visita a Roma un anno faRe Carlo sarà accolto a fine aprile dal presidente americano Donald Trump in visita di Stato. Come On Royalty aveva anticipato giorni fa, adesso c’è la comunicazione ufficiale di Buckingham palace: «S ... msn.com
Un anno di Carlo III, londinesi divisi ma per i giovani è invisibileRoma, 8 set. (askanews) – Un anno senza la Regina Elisabetta e un anno di Re Carlo III. I londinesi, nel primo anniversario della scomparsa dell’anziana madre l’8 settembre 2022 e della sua ascesa al ... affaritaliani.it
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Inghilterra, il re Carlo e la regina Camilla festeggiano i 21 anni di matrimonio. Guarda il video : x.com