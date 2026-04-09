Un anno fa la visita di re Carlo Camilla e Mattarella a Ravenna Una mostra per ricordare la storica giornata

Il 10 aprile 2025 Ravenna ha celebrato il primo anniversario di una visita storica, quando tre capi di Stato sono arrivati contemporaneamente nella città. Il presidente della Repubblica italiana, il re d’Inghilterra e la regina hanno visitato diversi luoghi della zona, attirando l’attenzione su un evento che ha coinvolto l’intera regione. Per ricordare quella giornata, è stata inaugurata una mostra che ripercorre i momenti più significativi di quell’occasione.

Il 10 aprile 2025 è stata una giornata storica per Ravenna e per la Romagna: la visita in contemporanea di tre capi di Stato, il presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella, il re d’Inghilterra Carlo III e la regina Camilla, hanno acceso su Ravenna e sul territorio i riflettori dei. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Mattarella visita la mostra Mostra degli Esuli Fiumani, Dalmati e Istriani al Vittoriano – Il video(Agenzia Vista) Roma, 10 febbraio 2026 Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha visitato la mostra "MEDIF – Mostra degli Esuli Fiumani,...

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Temi più discussi: Re Carlo e la regina Camilla da Trump a fine aprile. L'annuncio con la foto della visita a Roma un anno fa; Re Carlo e la regina Camilla celebreranno la Pasqua a Windsor. Sempre meno gli invitati; Il cinema è eterno finché dura. Intervista a Carlo Verdone; COSA RESTERA' DEGLI ANNI NOVANTA, E ZERO, E OLTRE: UNA RISPOSTA A CARLO PIZZATI.

Carlo e Camilla da Trump a fine aprile. L'annuncio con la foto della visita a Roma un anno faRe Carlo sarà accolto a fine aprile dal presidente americano Donald Trump in visita di Stato. Come On Royalty aveva anticipato giorni fa, adesso c’è la comunicazione ufficiale di Buckingham palace: «S ... msn.com

Un anno di Carlo III, londinesi divisi ma per i giovani è invisibileRoma, 8 set. (askanews) – Un anno senza la Regina Elisabetta e un anno di Re Carlo III. I londinesi, nel primo anniversario della scomparsa dell’anziana madre l’8 settembre 2022 e della sua ascesa al ... affaritaliani.it

Gli azzurri in campo oggi a Monte-Carlo giovedì 9 Ore 11:00 Berrettini vs Fonseca Ore 12:39 Sinner vs Machac Ore 14:00 Berrettini-Vavassori vs Heliovvara-Patten Forza ragazzi canali SkySport, streaming su NOW, Sky Go e Tennis TV - facebook.com facebook

Inghilterra, il re Carlo e la regina Camilla festeggiano i 21 anni di matrimonio. Guarda il video : x.com