Milano-Cortina cena dei capi di Stato

Questa sera alle 20, a Milano, si tiene la cena dei capi di Stato. L’evento è organizzato dalla presidenza del Comitato olimpico internazionale e si svolge in un’atmosfera riservata. I leader mondiali arrivano uno dopo l’altro, pronti a discutere e confrontarsi. La città si prepara a un’occasione importante, con molti occhi puntati su questa serata.

14.00 Cena dei capi di Stato, questa sera alle 20 a Milano, offerta dalla presidenza del Comitato olimpico internazionale. Per l'Italia ci sarà Mattarella. A Milano è arrivato il vice di Trump, J.D Vance, sarà alla cena assieme al Segretario di Stato Usa, Marco Rubio. Vance domani sarà alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina a San Siro.Oggi incontrando gli atleti Usa: "Questa è una delle poche cose che unisce il Paese,l'intera America, democratici,repubblicani,indipendenti, noi tutti tifiamo per voi".

