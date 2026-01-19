Perde un braccio mentre lavora in una cava l’arto amputato da un macchinario | incidente sul lavoro a Ferrara

A Ferrara, un operaio di 55 anni ha subito un grave incidente sul lavoro in una cava di via Eridano, durante il quale ha perso un braccio a causa di un macchinario. L’incidente evidenzia l’importanza delle norme di sicurezza e delle misure preventive nei cantieri. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’accaduto e sulle eventuali responsabilità.

