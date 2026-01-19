Perde un braccio mentre lavora in una cava l'arto amputato da un macchinario | incidente sul lavoro a Ferrara

A Ferrara, un operaio di 55 anni ha subito un grave incidente sul lavoro in una cava di via Eridano, perdendo un braccio a causa di un macchinario. L'incidente evidenzia l'importanza delle norme di sicurezza e delle procedure di tutela nei cantieri. La vicenda è attualmente sotto indagine per chiarire le cause e prevenire simili episodi in futuro.

A Ferrara un operaio di 55 anni ha perso un braccio mentre lavorava in una cava in via Eridano. L'arto gli è stato amputato da un macchinario che stava utilizzando. Il 55enne è stato soccorso e ricoverato all'ospedale di Cona. Accertamenti in corso.🔗 Leggi su Fanpage.it Ancora un grave incidente sul lavoro, operaio perde un braccio mentre lavora nella cavaUn altro incidente sul lavoro si è verificato nel Ferrarese, poche settimane dopo l’infortunio presso la ditta Kastamonu di Pomposa. Leggi anche: Schiacciato da un macchinario mentre lavora in un’azienda edile, muore operaio di 29 anni a Rosolina La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Perde un braccio mentre lavora in una cava, l’arto amputato da un macchinario: incidente sul lavoro a Ferrara - Gravissimo incidente sul lavoro in una cava a Ferrara, dove un operaio è rimasto incastrato con un braccio all'interno di un macchinario e ha perso l'arto. fanpage.it

