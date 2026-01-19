Il progetto Connect mira a riorganizzare la logistica nel Nord Ovest, partendo da Genova, per migliorare l’efficienza del sistema. La sfida principale riguarda la gestione dei buffer, strumenti fondamentali per ridurre i rischi di congestione e paralisi della rete autostradale. Questo intervento intende favorire un sistema più fluido e sostenibile, rispondendo alle esigenze di una regione strategica per il trasporto e la logistica italiana.

Il sistema logistico del Nord Ovest si prepara a una profonda riorganizzazione partendo da Genova, con l'obiettivo di liberare la rete autostradale dal costante rischio di paralisi. Durante l'incontro in Regione Liguria, è stato presentato ufficialmente il progetto dei " buffer ", aree di sosta e smistamento strategiche pensate per decongestionare il traffico merci. L'attuale equilibrio è estremamente fragile e anche un minimo aumento del volume di container che transitano per i porti di Genova e Savona potrebbe causare il collasso dell'intera filiera produttiva del Nord Ovest, un'area che genera il 40% di tutto il Pil nazionale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Logistica del Nord Ovest: il progetto Connect e la sfida dei buffer per riorganizzare il sistema logistico

L'Alta Velocità a Fidenza? "L’area a ovest del Taro esprime da tempo la necessità di un nuovo baricentro logistico"

La proposta di una stazione dell’Alta Velocità a Fidenza rappresenta un tema di interesse per lo sviluppo logistico dell’area. La Lista LiberaMente Salsesi invita a superare le polemiche politiche e a concentrarsi su un’analisi tecnica e strategica, riconoscendo l’importanza di un nuovo baricentro logistico a ovest del Taro. Un confronto basato su dati e prospettive condivise può favorire decisioni più informate e sostenibili per il territorio.

Leggi anche: Giovani Imprenditori al centro con il Progetto Erasmus+ “Young Entrepreneurs Connect”

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Logistica del Nord Ovest: il progetto Connect e la sfida dei buffer per riorganizzare il sistema logistico - Presentata a Genova la strategia per decongestionare la rete autostradale e difendere il 40% del Pil nazionale attraverso nuovi check point retroportuali tra Piemonte e Lombardia ... ilgiornale.it