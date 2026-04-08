La sala controllo NASA di Artemis II diventa virale | cos’ha di speciale la foto che ha conquistato il web?

Una foto scattata nella sala controllo della NASA durante il lancio della missione Artemis II è diventata rapidamente popolare sui social media. La fotografia mostra alcuni operatori presenti nella sala, con dettagli visivi che hanno attirato l’attenzione degli utenti online. L’immagine ha suscitato reazioni e commenti, portando la scena a diventare un argomento di discussione tra gli appassionati di spazio e tecnologia.

Una fotografia scattata all’interno della sala controllo della NASA durante il lancio della missione Artemis II è diventata virale sui social media, ma non per le ragioni che ci si potrebbe aspettare da un evento spaziale storico. Ciò che ha catturato l’attenzione di migliaia di utenti online non è stata la missione in sé, bensì un dettaglio specifico immortalato nell’immagine: la sala di controllo appare composta principalmente da donne. Screenshot di post virali mostrano utenti che condividono l’immagine sottolineando la composizione del team di lancio, con numerosi commenti focalizzati sul numero di donne visibili alle consolle durante questa missione storica. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - La sala controllo NASA di Artemis II diventa virale: cos’ha di speciale la foto che ha conquistato il web? Artemis II, Trump si congratula con la NASA: "Davvero qualcosa di speciale"(LaPresse) Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha fatto le sue congratulazioni alla NASA e all’equipaggio di Artemis II per il successo del... Leggi anche: Vasettone di Nutella entra in campo all’improvviso a bordo dell’Artemis II durante una diretta con la NASA: il colpo di scena e il video virale Temi più discussi: Artemis II per 40 minuti perderà i contatti con la Terra; Artemis II in diretta: cronaca live del primo volo umano verso la Luna dal 1972; Quattro astronauti in rotta verso la Luna. Artemis II sta volando; La missione Artemis II è decollata: i 4 astronauti in orbita intorno alla Terra, poi rotta verso la Luna | Foto. Nasa: Artemis II ha raggiunto i due terzi del viaggio verso la Luna | Di nuovo problemi alla toiletteNasa: Artemis II ha raggiunto due terzi del viaggio verso la Luna. Di nuovo problemi alla toilette, ma la missione è tranquilla. tgcom24.mediaset.it Artemis II, problemi allo scarico dei rifiuti del bagno. La Nasa: «Raggiunti i due terzi del viaggio verso la Luna»A quasi 320mila chilometri dalla Terra, la missione Artemis II entra in una fase cruciale: la capsula Orion ha infatti raggiunto i due terzi del viaggio verso la Luna, mentre ... leggo.it Artemis 2 e lo spettacolo del tramonto terrestre, il giro attorno alla Luna in diretta lascia senza fiato – Le foto Gli astronauti hanno raccontato di lampi d’impatto che provenivano da meteore che si abbattevano sulla superficie lunare oscura e piena di crateri - facebook.com facebook Artemis II e la foto più bella del mondo: la vera missione è recuperare il senno perduto sulla Terra x.com