Spazio | l' università di Pisa nella missione Artemis II della Nasa

Il 2 aprile è partita la missione Artemis II della Nasa, che prevede il viaggio degli astronauti verso la Luna per la prima volta dal 1972. A bordo della missione c’è anche l’Università di Pisa, coinvolta in questa operazione spaziale. L’ateneo toscano ha contribuito con specifici strumenti e ricerche che verranno utilizzate durante il transito e le attività sulla superficie lunare. La missione proseguirà con il ritorno previsto per il 2026.

Pisa, 9 aprile 2026 – C’è anche l’Università di Pisa a bordo di Artemis II della Nasa, partita il 2 aprile e destinata a riportare astronauti in viaggio verso la Luna per la prima volta dal 1972. Sulla navicella Orion sono infatti presenti sei chip Timepix, sensori avanzati per la rivelazione di particelle e radiazioni sviluppati al Cern nell’ambito della collaborazione internazionale Medipix2, alla quale l’ Ateneo pisano e l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare partecipano. I dispositivi hanno il compito di monitorare in tempo reale le caratteristiche e il livello della radiazione presente all’interno del veicolo spaziale durante i dieci giorni della missione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Spazio: l'università di Pisa nella missione Artemis II della Nasa Scienza: anche l’Università di Pisa nella missione Artemis II della NASAC’è anche il contributo dell’Università di Pisa nella missione Artemis II della NASA, partita il 2 aprile e destinata a riportare astronauti in... È partita la missione Artemis II della Nasa verso l’orbita lunareIl razzo Space launch system (Sls), con la capsula Orion, è partito poco prima del tramonto dal Kennedy space center di Cape Canaveral con un... Temi più discussi: Siglato protocollo d’intesa per lo sviluppo del progetto NextSienaHub; L’università, una palestra per la mente *; Taglio del nastro per Le Torri, il nuovo complesso di quattro edifici dell'università Roma Tre; Nuovo campus per i 500 studenti di Medicina a Piacenza, inaugurata la casa dell’Università di Parma. In Università Catanzaro sorgerà spazio di culto islamicoL'Università Magna Graecia di Catanzaro, primo ateneo in Italia, ospiterà un'area di culto per i fedeli di religione islamica. All'interno dell'Edificio delle Bioscienze è stato infatti creato uno ... ansa.it Un gigantesco «Pi greco» visibile dallo spazio: così l'Università di Pisa celebra il «pi day» del 14 marzo (dal 3/14 al compleanno di Einstein)È visibile anche da un aereo o da un satellite: un maxi simbolo Pi Greco tracciato da un robot tagliaerba di ultima generazione sul prato a San Piero a Grado, Marina di Pisa. Così l'Università di Pisa ... corrierefiorentino.corriere.it "Lo sport può e deve diventare davvero uno spazio di incontro. Non un’esibizione di forza, ma un esercizio di relazione." #PapaLeoneXIV incontra gli atleti olimpici e paralimpici di @milanocortina26 @Coninews @CIPnotizie x.com Bonacci: «Spostare la statua di Rossetti dal centro della piazza per fare spazio agli eventi» - facebook.com facebook