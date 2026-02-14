Sorpresa a La forza di una donna la decisione di Canale 5 per sabato 14 febbraio

Canale 5 ha deciso di trasmettere “La forza di una donna” il sabato 14 febbraio, causando grande sorpresa tra gli spettatori. La scelta mira a offrire un momento di intrattenimento speciale in una giornata dedicata all’amore, con la programmazione che si concentra su storie di donne coraggiose e resilienti. La mossa ha già suscitato curiosità tra gli appassionati, che aspettano di vedere come verrà accolto questo evento inaspettato.

Un pomeriggio che promette emozioni, colpi di scena e un piccolo “regalo” per il pubblico più affezionato. Nel cuore del daytime di Canale 5 qualcosa sta per cambiare, proprio in una data simbolica come quella di San Valentino. Una scelta che non passa inosservata e che riguarda uno dei titoli più seguiti della stagione televisiva. Il 14 febbraio 2026 il palinsesto di Mediaset subirà infatti una modifica significativa. In occasione della festa degli innamorati, l’appuntamento con La Forza di una Donna sarà anticipato e proposto in versione estesa. Una variazione eccezionale, pensata esclusivamente per il pomeriggio di sabato, che porterà la soap a partire alle 15.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

La soap “La forza di una donna” torna in tv con nuove puntate dal 9 al 14 febbraio.

Dopo il dolore per la morte della madre Hatice, Bahar decide di dare una seconda possibilità al suo matrimonio con Sarp.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Ghali pubblica a sorpresa nella notte il brano BASTA; Motorvalley, Luca Argentero a sorpresa a Che Tempo che fa: Al volante sono un incapace; Serie D: Vado forza 5 contro il Saluzzo e primato riconquistato. L’Imperia a sorpresa espugna Genova; Giorgia Meloni a sorpresa dai militari e forze dell'ordine a Rogoredo: Volevo ringraziarvi.

La forza di una donna non va in onda stasera: la mossa a sorpresa di MediasetNuovo cambio di programmazione in casa Mediaset. La forza di una donna non andrà in onda stasera 3 febbraio in seconda serata sui teleschermi di Canale 5 ... ilsipontino.net

Sorpresa per i fan di Io sono Farah e La forza di una donna: le due serie turche sbarcano in prima e seconda serataCanale 5 ha deciso di cambiare nuovamente il suo palinsesto riservando grosse sorprese ai fan di Io sono Farah e La forza di una donna. Le due serie turche, infatti, arrivano in prima e in seconda ... novella2000.it

BARI, SORPRESA TRAORÈ! Alla prima è già tra i migliori in campo Esordio da protagonista e personalità da veterano. Traorè ha messo subito in mostra intensità, forza fisica e qualità nelle giocate, conquistando tifosi e compagni fin dai primi minuti. Un deb facebook