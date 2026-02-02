Uno psicologo mi disse che sono un ‘figlio copri lutto’ Valentino e Armani mi hanno aiutata a credere in me stessa prima mi sentivo il brutto anatroccolo | parla Eva Riccobono
Eva Riccobono racconta di aver superato un momento difficile grazie all’aiuto di Valentino e Armani. La modella dice di aver ritrovato fiducia in se stessa, dopo aver passato anni a sentirsi come il brutto anatroccolo. Nel frattempo, si fa sempre più urgente parlare delle conseguenze del maltempo in Sicilia, Sardegna e Calabria, dove le zone colpite vivono una vera emergenza.
“Si è parlato veramente poco della situazione disastrosa in Sicilia dopo il maltempo e il ciclone Harry, ma anche in Sardegna e in Calabria. È una tragedia e dovremmo aiutare tutti a ricostruire”. Eva Riccobono apre così la sua intervista a Verissimo, ospite di Silvia Toffanin, con una riflessione sull’attualità e sull’emergenza che riguarda direttamente la sua terra d’origine. Nata a Palermo, l’attrice ripercorre un’adolescenza segnata da insicurezze profonde: “Mi sentivo il brutto anatroccolo: magra, con colori sbiaditi ”, racconta. Il passaggio a Milano segna una svolta: è lì che inizia a sentirsi accettata e riconosciuta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Approfondimenti su Valentino Armani
Zanetti: “Mourinho indimenticabile. La prima volta che mi telefonò mi disse…”
Tra i tanti allenatori incontrati nel corso di una lunga carriera, Javier Zanetti ricorda con particolare affetto e rispetto l’esperienza con José Mourinho.
Umtiti svela: «Lecce? La prospettiva mi affascinava e sentivo la necessità di scoprire il calcio italiano. Corvino mi disse questo»
Ultime notizie su Valentino Armani
Argomenti discussi: Eva Riccobono: Valentino e Armani mi hanno aiutata a credere in me stessa. Sono stata una figlia copri lutto dopo la morte di mio...; Il sindaco di Crans-Montana: piango ogni giorno e vado dallo psicologo.
Il sindaco di Crans-Montana: «Piango ogni giorno, vado da uno psicologo e mi pento di non aver chiesto scusa. Ho ricevuto minacce di morte»Il sindaco di Crans Montana Nicolas Féraud, in un'intevista rilasciata in esclusiva all'agenzia Keystone-ATS, esprime il suo ... msn.com
La nostra prossima ospite è una donna che ha fatto della bellezza e della libertà la sua cifra Per la prima volta a #Verissimo, Eva Riccobono! facebook
Eva Riccobono: età, laurea, dove vive, marito e figli. Tutto sulla modella ospite a Verissimo • Eva Riccobono ha dato un grande contributo al mondo della moda internazionale, diventando negli tra i volti più ricercati sulle passerelle. x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.