Uno psicologo mi disse che sono un ‘figlio copri lutto’ Valentino e Armani mi hanno aiutata a credere in me stessa prima mi sentivo il brutto anatroccolo | parla Eva Riccobono

Da ilfattoquotidiano.it 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Eva Riccobono racconta di aver superato un momento difficile grazie all’aiuto di Valentino e Armani. La modella dice di aver ritrovato fiducia in se stessa, dopo aver passato anni a sentirsi come il brutto anatroccolo. Nel frattempo, si fa sempre più urgente parlare delle conseguenze del maltempo in Sicilia, Sardegna e Calabria, dove le zone colpite vivono una vera emergenza.

“Si è parlato veramente poco della situazione disastrosa in Sicilia dopo il maltempo e il ciclone Harry, ma anche in Sardegna e in Calabria. È una tragedia e dovremmo aiutare tutti a ricostruire”. Eva Riccobono apre così la sua intervista a Verissimo, ospite di Silvia Toffanin, con una riflessione sull’attualità e sull’emergenza che riguarda direttamente la sua terra d’origine. Nata a Palermo, l’attrice ripercorre un’adolescenza segnata da insicurezze profonde: “Mi sentivo il brutto anatroccolo: magra, con colori sbiaditi ”, racconta. Il passaggio a Milano segna una svolta: è lì che inizia a sentirsi accettata e riconosciuta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

