STMicrolectronics | entro marzo chiude un reparto che fine faranno i lavoratori
Entro marzo, STMicroelectronics chiuderà il reparto a 8 pollici (AG8), segnando un primo passo nella sua riorganizzazione. La società prevede inoltre di smantellare le aree strategiche EWS e Testing entro il 2027. La decisione solleva preoccupazioni sui lavoratori coinvolti e sulle future prospettive occupazionali, in un contesto di cambiamenti significativi per l’azienda e il settore.
Entro marzo di quest'anno verranno chiusi i reparti a 8 pollici (AG8). Ma sarà solo il primo passo della riorganizzazione aziendale del colosso: entro la fine del 2027 ci sarà lo smantellamento delle aree strategiche EWS e Testing.2.200 lavoratori da ricollocareSuccede alla STMicroelectronics di.🔗 Leggi su Monzatoday.it
