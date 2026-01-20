STMicrolectronics | entro marzo chiude un reparto che fine faranno i lavoratori

Entro marzo, STMicroelectronics chiuderà il reparto a 8 pollici (AG8), segnando un primo passo nella sua riorganizzazione. La società prevede inoltre di smantellare le aree strategiche EWS e Testing entro il 2027. La decisione solleva preoccupazioni sui lavoratori coinvolti e sulle future prospettive occupazionali, in un contesto di cambiamenti significativi per l’azienda e il settore.

