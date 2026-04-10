Negli ultimi tempi, in Italia si osserva un crescente interesse per il barbecue, con pratiche che prevedono cotture di circa quindici ore e la creazione di bark scuri e compatti. Le ricette includono rub aromatizzati con essenze di limone e arancia siciliani, accompagnati da miscele di pepe accuratamente studiate. Questa tendenza si sta diffondendo tra appassionati e ristoratori, portando a una rivalutazione delle tecniche di cottura e degli ingredienti utilizzati.

Non è più solo un fenomeno che guarda all’universo a stelle e strisce: oggi prova a reinterpretarlo in chiave tricolore, sperimentando nuovi gusti e nuovi equilibri Cotture da quindici ore, bark compatto e scuro, rub che profumano di limone e arancia siciliani, nuove miscele di pepe studiate al millimetro. Cotenna croccante, carne succosa. Brisket, pulled pork, ribs. E non è più solo un fenomeno che guarda all’universo a stelle e strisce (da sempre patria per eccellenza di questo metodo di cottura): oggi prova a reinterpretarlo in chiave tricolore, sperimentando nuovi gusti e nuovi equilibri, preservando l’originalità della cucina Made in Usa ma innestandovi una sensibilità italiana fatta di misura, materia prima e cultura del sapore. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La febbre del BBQ conquista anche l’Italia

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