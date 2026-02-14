Wine Paris conquista il mondo E anche l’Italia

Wine Paris ha attirato l’attenzione internazionale, portando in mostra l’eccellenza italiana del vino. Durante la fiera, che si è svolta dal 9 all’11 febbraio al Paris Expo Porte de Versailles, gli espositori italiani hanno mostrato una crescita significativa, con oltre 1.200 aziende presenti. Questo successo si traduce in un aumento della presenza italiana e in una maggiore visibilità dei vini tricolori all’estero.

Crescita nei numeri e, soprattutto, nella percezione. A Wine Paris, andata in scena dal 9 all’11 febbraio al Paris Expo Porte de Versailles, gli italiani si sono presentati in forze: oltre 1.350 espositori su 6.500 totali. Una presenza che fotografa il peso del nostro vino all’estero, ma anche la progressiva centralità della piazza parigina nel calendario internazionale. Al punto che quest0anno per la prima volta il salone è stato inaugurato dal presidente della Repubblica Emmanuel Macron. L’ultimo giorno di fiera, tra stand ancora affollati e agende fitte di appuntamenti, il clima raccolto tra i produttori è stato concorde: manifestazione in crescita, buyer di qualità, organizzazione efficace. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

L’Italia partecipa al Salone Wine Paris 2026, che si svolge dal 9 all’11 febbraio a Paris Expo Porte de Versailles.

