Il Como abbatte anche la Fiorentina con 3 gol e conquista i quarti di Coppa Italia

Il Como batte anche la Fiorentina con un punteggio di 3-0 e si prende i quarti di Coppa Italia. La squadra di casa, il Franchi di Firenze, esce sconfitta dopo aver tentato di reagire senza riuscirci. La Fiorentina ha dovuto fare a meno di Kean, ancora alle prese con un problema alla caviglia, e anche di Nicolussi Caviglia, tornato al Venezia e poi girato al Parma. Dodo non era in panchina e il Como approfitta di questa occasione per avanzare nel torneo.

Como al Franchi di Firenze per provare a raggiungere il Napoli ai quarti di Coppa Italia. Tra i viola non sono in panchina oltre a Kean, ancora alle prese col problema alla caviglia, anche Nicolussi Caviglia, tornato proprio nelle ultime ore al Venezia che lo ha girato al Parma, e Dodo. Fiorentina Como 1-3: i lariani calano il tris in rimonta e strappano il pass per i quarti di finale di Coppa Italia. All'Artemio Franchi di Firenze si è giocato l'ultimo ottavo di finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Como. Il Como abbatte anche la Fiorentina con 3 gol e conquista i quarti di Coppa Italia. A segno Sergi Roberto, Nico Paz e Morata: Fiorentina 1 - Como 3. Ora i quarti con il Napoli. Como: ecco il Milan. Cinque vittorie, quattro pareggi, nessuna sconfitta: così recita il bilancio casalingo del Como. Ma anche quello esterno del Milan, l'unica squadra di tutta la serie A a non aver mai perso fuori casa. Como will face Napoli in the Coppa Italia quarter-final after a 3-1 comeback victory away to Fiorentina, with Sergi Roberto, Nico Paz and the returning Alvaro Morata on target. Coppa Italia, dopo i primi 45' Fiorentina-Como 1-1: gara secca per andare ai quarti. I viola vogliono salvare una stagione nera. I lariani possono confermare di essere tra le grandi. Chi vince affronta il Napoli il 10 febbraio al "Maradona".

