La classifica dei 20 migliori spaghetti in vendita al supermercato, redatta da Altroconsumo, evidenzia le marche più affidabili come Alce Nero e La Molisana. La qualità e la sicurezza della pasta sono aspetti fondamentali per i consumatori italiani, che quotidianamente scelgono questo alimento. La valutazione si basa su criteri di gusto, provenienza e controlli, offrendo una panoramica utile per fare acquisti consapevoli.

In Italia la pasta è un alimento quotidiano, quasi scontato. Proprio per questo, quando viene messa sotto esame, la domanda non riguarda solo il gusto, ma anche la sicurezza e l’affidabilità del prodotto. A fare il punto è l’ultima indagine di Altroconsumo, che ha analizzato più di quaranta marche di spaghetti acquistate tra supermercati, ipermercati e discount, stilando una classifica dei migliori venti prodotti in commercio. L’analisi ha combinato prove di laboratorio e test di assaggio. Sul piano sensoriale sono stati valutati aspetto, profumo, consistenza e sapore, per misurare l’equilibrio complessivo degli spaghetti una volta cotti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La classifica dei 20 migliori spaghetti in vendita al supermercato secondo Altroconsumo: Alce Nero e la Molisana sul podio, male la pasta Tre Mulini Eurospin

Scopri la classifica dei migliori spaghetti al supermercato secondo Altroconsumo, basata su test di laboratorio, assaggi e analisi dei prezzi.

Gli spaghetti acquistati in supermercato sono tra i più diffusi in Italia, ma tra le varie marche esistono differenze di qualità e composizione.

