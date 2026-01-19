Case da sogno | dove vivono i più ricchi a Monza e chi domina l' immobiliare di lusso in città
Scopri le residenze più esclusive di Monza, dove vivono i professionisti e le famiglie più abbienti. Tra ville con giardini spaziosi e appartamenti ai piani alti con terrazzi panoramici, l’immobiliare di lusso si distingue per qualità e comfort. La domanda si concentra su soluzioni pronte all’uso, con servizi completi e spazi che rispondono alle esigenze di chi cerca un’abitazione di prestigio in città.
Cercano principalmente ville con giardini ampi e pronte all’uso oppure appartamenti ai piani alti con terrazzi panoramici, vista aperta, box auto e servizi completi. Possono spendere mediamente tra i 400.000 e gli 800.000 euro, ma qualcuno anche oltre i 6mila euro al metro quadro per appartamenti.🔗 Leggi su Monzatoday.it
